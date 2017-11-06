Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:27 pm | Чикаго 12:27 pm | Сан-Франциско 10:27 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПаттон Освальт женился на Мередит Селенджер
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Паттон Освальт женился на Мередит Селенджер


Паттон Освальт женился на Мередит Селенджер
Фото: AmericaRU.com
Паттон Освальт (Patton Oswalt) снова женился. Мередит Селенджер (Meredith Salenger) поделилась радостными новостями в социальных сетях.

«Что это вы ребята делали вчера?», - подписал Освальт фотографию в Instagram, которую ему прислала Селенджер. На фото были запечатлены сама актриса в свадебном платье и его дочь, Алиса. Селенджер подписала под фото: «Настоящая любовь, истинное счастье. Навечно, Освальты».

48-летний Освальт известен своими ролями в сериале «Король Квинса» и озвучкой в «Рататуй». 47-летняя актриса блеснула в нескольких фильмах 80-х годов, в том числе «Путешествие Натти Ганн».

На фотографиях, которые Селенджер разместила в Instagram, был замечен мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти (Eric Garcetti), ее давний друг.

«Забавно, что на свадьбу приглашен парень, с которым я впервые поцеловалась в седьмом классе. С тех пор мы были хорошими друзьями, а теперь это выдающийся человек и, возможно, наш будущий президент – мэр Эрик Гарсетти», - написала актриса.

Освальт и Селенджер столкнулись с некоторой доли критики со стороны общественности, так как его первая жена неожиданно умерла во сне год назад.

На Мишель Макнамара (Michelle McNamara), писательнице в жанре криминального детектива, Освальт женился в 2005 году. В 2009 у них родилась дочь, Алиса.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118973
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus