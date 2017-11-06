Паттон Освальт женился на Мередит Селенджер

6 ноября 2017 года, 18:04

Фото: AmericaRU.com

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Паттон Освальт (Patton Oswalt) снова женился. Мередит Селенджер (Meredith Salenger) поделилась радостными новостями в социальных сетях.«Что это вы ребята делали вчера?», - подписал Освальт фотографию в Instagram, которую ему прислала Селенджер. На фото были запечатлены сама актриса в свадебном платье и его дочь, Алиса. Селенджер подписала под фото: «Настоящая любовь, истинное счастье. Навечно, Освальты».48-летний Освальт известен своими ролями в сериале «Король Квинса» и озвучкой в «Рататуй». 47-летняя актриса блеснула в нескольких фильмах 80-х годов, в том числе «Путешествие Натти Ганн».На фотографиях, которые Селенджер разместила в Instagram, был замечен мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти (Eric Garcetti), ее давний друг.«Забавно, что на свадьбу приглашен парень, с которым я впервые поцеловалась в седьмом классе. С тех пор мы были хорошими друзьями, а теперь это выдающийся человек и, возможно, наш будущий президент – мэр Эрик Гарсетти», - написала актриса.Освальт и Селенджер столкнулись с некоторой доли критики со стороны общественности, так как его первая жена неожиданно умерла во сне год назад.На Мишель Макнамара (Michelle McNamara), писательнице в жанре криминального детектива, Освальт женился в 2005 году. В 2009 у них родилась дочь, Алиса.