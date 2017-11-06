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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖенщину, которая показала средний палец Трампу, уволили с работы
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Женщину, которая показала средний палец Трампу, уволили с работы


Женщину, которая показала средний палец Трампу, уволили с работы
Фото: AmericaRU.com
Протест Юли Брискман (Juli Briskman), направленный в сторону президентского кортежа, который проезжал мимо нее во время ее ежедневной велосипедной прогулки, был запечатлен на фотографии, которая мгновенно стала вирусной. Однако для Брискман это стоило работы.

50-летняя Брискман, которая работала маркетологом в фирме «Akima LLC», была вызвана во время праздника Хелловин к руководству, где ей объявили, что она уволена и может складывать личные вещи в ящик.

«Я даже не была на работе, когда сделала это, - сказала Брискман. – Однако мне сказали, что я нарушила кодекс корпоративной этики».

Ее руководство сослались на пункт служебной инструкции, в котором написано, что деятельность против фирмы, распространяемая в соц. сетях, содержащая элементы непристойного, злонамеренного контента и приводящая к созданию враждебной среде в рабочем коллективе, может наказываться, в том числе, отстранением от работы.

Однако ни то, что Брискман ехала на велосипеде, ни ее посты в социальных сетях, никак не связаны с фирмой. Возможно, мать двоих подростков стала жертвой подковерных интриг, так как у нее были разногласия с некоторыми членами руководства.
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