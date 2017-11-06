Вскоре мужчины смогут вынашивать детей

6 ноября 2017 года, 16:59

Фото: AmericaRU.com

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Мужчины смогут забеременеть «уже завтра», благодаря прорыву в области трансплантации матки, говорит один из ведущих мировых специалистов репродуктивной медицины.Успехи в трансплантации матки у женщин означает, что подобные операции можно проводить тем, кто начал свою жизнь как мужчина, говорит доктор Ричард Полсон (Richard Paulson), президент Американского общества репродуктивной медицины. Он добавил, что люди, которые подверглись операции по смене пола, могут захотеть воспользоваться возможностью трансплантации матки, что позволило бы им вынашивать ребенка.Выступая на ежегодном собрании Американского общества репродуктивной медицины в Сан-Антонио, штат Техас, доктор Полсон объяснил, что нет анатомических причин, по которым было бы нельзя имплантировать матку трансгендеру.«Это возможно уже завтра, - сказал он. – Есть ряд нюансов, но я не вижу какого-то серьезного препятствия. Подозреваю, что скоро появятся транс-женщины, которые захотят получить возможность вынашивать детей». Также он добавил, что даже разный размер таза у женщин и мужчин не помешает операции.