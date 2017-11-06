Дональд Трамп хочет вооружить Японию ядерным оружием

Фото: AmericaRU.com
В рамках своего тура по Азии Трамп встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ (Shinzo Abe), с которым обсудил проблемы торговых отношений с Японией и выразил разочарование с тем, что Япония не стала сбивать ракеты, которые Северная Корея в сентябре запустила над островной страной.
В этот раз, обсуждая КНДР, Трамп избежал резких выпадов в сторону Ким Чин Ына (Kim Jong-un).
«Некоторые люди говорили, что у меня слишком резкая риторика, но посмотрите, что произошло с очень слабой риторикой в течение последних 25 лет, - сказал президент. - Посмотрите, в каком положении мы оказались».
Однако, несмотря на угрозу со стороны Северной Кореи, Япония вряд ли превратится в ядерную державу. Страна Восходящего Солнца с 1967 года придерживается трех неядерных принципов, даже с учетом того, что островное государство давно имеет необходимый потенциал для создания ядерного оружия. Один из принципов заключается в национальной идентичности Японии – японская общественность твердо стоит против ядерного оружия. Сказывается наследие Хиросимы и Нагасаки. К тому же влиятельные игроки у власти не позволят направить страну в сторону разработок или приобретения ядерного оружия.
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