Во время эпидемии Эболы украли 3 миллиона долларов, выделенных для лечения людей

6 ноября 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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Официальные представители американского Красного Креста заявляют, что пока тысячи людей умирали от лихорадки Эболы в Либерии в 2014 голу, были украдены 3 миллиона долларов, пожертвованных для борьбы с эпидемией.Донорские средства, направленные в Национальное общество Красного Креста Либерии для борьбы с смертельным вирусом, были обманным образом похищены сотрудниками, показало следствие. Международная федерация Красного Креста (МФКК) признала, что 2,7 миллионов остаются неучтенными, а 200 тысяч доказано были украдены с помощью махинаций.В недавнем эксклюзивном интервью Би-би-си генеральный секретарь Красного Креста Эльхадж Ас Си (Elhadj As Sy) сказал: «Мы продолжаем расследованием, и еще более миллиона долларов также могут оказаться среди похищенных денег».Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что она «возмущена» раскрытием этого обмана, и усиливает борьбу с коррупцией, включая введение лимитов денежных расходов в «условиях высокого риска».