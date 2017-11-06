Во время эпидемии Эболы украли 3 миллиона долларов, выделенных для лечения людей

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Донорские средства, направленные в Национальное общество Красного Креста Либерии для борьбы с смертельным вирусом, были обманным образом похищены сотрудниками, показало следствие. Международная федерация Красного Креста (МФКК) признала, что 2,7 миллионов остаются неучтенными, а 200 тысяч доказано были украдены с помощью махинаций.
В недавнем эксклюзивном интервью Би-би-си генеральный секретарь Красного Креста Эльхадж Ас Си (Elhadj As Sy) сказал: «Мы продолжаем расследованием, и еще более миллиона долларов также могут оказаться среди похищенных денег».
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что она «возмущена» раскрытием этого обмана, и усиливает борьбу с коррупцией, включая введение лимитов денежных расходов в «условиях высокого риска».
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