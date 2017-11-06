Стивен Хокинг предупреждает, что машины заменят людей как доминирующий вид на Земле

6 ноября 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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По словам знаменитого физика Стивена Хокинга (Stephen Hawking), дни человечества на Земле сочтены. Он уверен, что искусственный интеллект заменит нас как доминирующий вид на планете.Профессор Хокинг говорит, что наше время на Земле заканчивается - после мы пересекли точку «невозврата». Он считает, что развитие искусственного интеллекта настолько быстро и мощно, что машины вскоре станет доминирующими и потеснят нас. «Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то будет проектировать ИИ, который улучшает и реплицирует себя. Это будет новая форма жизни, которая превосходит людей», - думает Стивен Хокинг.75-летний ученый считает, что людям нужно покинуть Землю, если мы хотим выжить как вид. Новая космическая программа должна стать главным приоритетом человечества, «чтобы в конечном итоге колонизировать подходящие планеты для проживания людей». Это позволит нам покинуть Землю и колонизировать другую планету, чтобы обеспечить наше выживание, иначе будут «серьезные последствия».Профессор Хокинг добавил: «Я считаю, что мы достигли точки невозврата. Наша земля становится слишком маленькой для нас, глобальное население растет с угрожающей скоростью, и нам угрожает саморазрушение».