Стивен Хокинг предупреждает, что машины заменят людей как доминирующий вид на Земле

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Профессор Хокинг говорит, что наше время на Земле заканчивается - после мы пересекли точку «невозврата». Он считает, что развитие искусственного интеллекта настолько быстро и мощно, что машины вскоре станет доминирующими и потеснят нас. «Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то будет проектировать ИИ, который улучшает и реплицирует себя. Это будет новая форма жизни, которая превосходит людей», - думает Стивен Хокинг.
75-летний ученый считает, что людям нужно покинуть Землю, если мы хотим выжить как вид. Новая космическая программа должна стать главным приоритетом человечества, «чтобы в конечном итоге колонизировать подходящие планеты для проживания людей». Это позволит нам покинуть Землю и колонизировать другую планету, чтобы обеспечить наше выживание, иначе будут «серьезные последствия».
Профессор Хокинг добавил: «Я считаю, что мы достигли точки невозврата. Наша земля становится слишком маленькой для нас, глобальное население растет с угрожающей скоростью, и нам угрожает саморазрушение».
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