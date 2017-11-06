Маленькие ручки Ти Рекса на самом деле были жестоким оружием

Фото: AmericaRU.com
По мнению видного эксперта-палеонтолога Стивена Стэнли (Steven Stanley) из Университета Гавайев, руки Ти Рекса были не просто атрофированными конечностями, как считалось ранее, а оружием для резни.
Ранее ученые предполагали, что руки тираннозавр использовал, чтобы задушить сопротивляющуюся жертву, помочь лежащим собратьям подняться и крепко обняться во время спаривания. Однако Стивен Стэнли говорит, что «короткие, сильные передние конечности и большие когти позволяли Ти Рексу оставлять глубокие порезы на теле добычи». При этом он мог наносить повторные удары и наносить разрывы с большой скоростью.
Руки Ти Рекса были устроены так, что порезы он мог наносить в нескольких направлениях сразу. Он также отметил, что у предков существа, скорее всего, были более длинные конечности, но они уменьшились, чтобы стабилизировать большой вес его верхней части тела.
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