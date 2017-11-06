В Майами на мусорнике нашли тело маленькой девочки

Фото: AmericaRU.com
По заявлению полиции Флориды, тело девочки обнаружил местный житель, который пошел выбрасывать мусор в воскресенье днем. Эксперты пока не определили точный возраст ребенка – от 3 до 8 лет. Детективы прочесали весь жилой комплекс с целью получения информации о ребенке, но пока данные не разглашаются.
Также детективы проверяют сообщения о пропавших детях, которые могут быть похожи по описанию на найденную девочку. Известно, что ребенок имеет темный цвет кожи. Полиция не исключает убийство.
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