В Майами на мусорнике нашли тело маленькой девочки

6 ноября 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Тело ребенка нашли в мусорнике жилого комплекса Miami-Dade.По заявлению полиции Флориды, тело девочки обнаружил местный житель, который пошел выбрасывать мусор в воскресенье днем. Эксперты пока не определили точный возраст ребенка – от 3 до 8 лет. Детективы прочесали весь жилой комплекс с целью получения информации о ребенке, но пока данные не разглашаются.Также детективы проверяют сообщения о пропавших детях, которые могут быть похожи по описанию на найденную девочку. Известно, что ребенок имеет темный цвет кожи. Полиция не исключает убийство.