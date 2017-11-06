Apple Watch дали сбой при вопросе о погоде

Фото: AmericaRU.com
Странный сбой затронул пользователей в Северной Америке и Европе. При этом глюк происходил именно у тех, кто спрашивал о погоде в этот день, а не в любой другой.
Некоторые специалисты считают, что сбой был связан с переводом летнего времени. Если запрос сделан о времени после перевода часов или сделать это в районе, где время не меняют (например, канадская провинция Саскачеван), то часы работают нормально.
У Apple Watch эта проблема не возникала в предыдущие годы, но примечательно, что устройства iOS имели календарные ошибки, связанные с изменением времени.
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