В Техасе в церкви открыли стрельбу, убиты 26 человек

Фото: AmericaRU.com
Боевик вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс, к востоку от Сан-Антонио, во время службы и открыл огонь по людям. Затем он попытался скрыться, его мертвое тело нашли в его автомобиле после короткой гонки. Неясно точно, как именно он умер и почему.
Несколько средств массовой информации идентифицировали боевика как 26-летнего Девина П. Келли (Devin P. Kelley). По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, это стрельба – самая смертоносная в истории штата.
Президент США Дональд Трамп назвал стрелка «ненормальным» и описал его как человека, у которого была «проблема психического здоровья на самом высоком уровне».
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