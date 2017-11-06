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В Техасе в церкви открыли стрельбу, убиты 26 человек


В Техасе в церкви открыли стрельбу, убиты 26 человек
Фото: AmericaRU.com
По меньшей мере, 26 человек были убиты, когда неизвестный открыл огонь в Первой баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс, штат Техас.

Боевик вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс, к востоку от Сан-Антонио, во время службы и открыл огонь по людям. Затем он попытался скрыться, его мертвое тело нашли в его автомобиле после короткой гонки. Неясно точно, как именно он умер и почему.

Несколько средств массовой информации идентифицировали боевика как 26-летнего Девина П. Келли (Devin P. Kelley). По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, это стрельба – самая смертоносная в истории штата.

Президент США Дональд Трамп назвал стрелка «ненормальным» и описал его как человека, у которого была «проблема психического здоровья на самом высоком уровне».
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