Травка и выпивка делают молодых людей ленивыми

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Специалисты из Коннектикута представили свое исследование на Ежегодном собрании Американской ассоциации общественного здравоохранения, ведущим автором стала Элизабет Харари. Она и его команда обнаружили, что молодые американцы, которые регулярно потребляют алкоголь и травку, «начинают хуже учиться, с меньшей вероятностью работают на полную ставку, женятся и имеют нормальный социально-экономический потенциал».
Исследователи рассматривали регулярное потребление, а не случайное использование в рекреационных целях. Они использовали несколько показателей для оценки успеха: образование, трудовая история, брак и финансовая состоятельность. Они изучили 1165 подростков в возрасте от 12 до 24 лет, а затем в 35 лет. Оказалось, что постоянные потребители каннабиса и алкоголя имели более низкие оценки по всем показателям. Они просто не хотят ничего делать, говорят исследователи.
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