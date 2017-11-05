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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеТравка и выпивка делают молодых людей ленивыми
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Травка и выпивка делают молодых людей ленивыми


Травка и выпивка делают молодых людей ленивыми
Фото: AmericaRU.com
Плохая новость для любителей вечеринок: спиртное и марихуана, которые часто приходятся по душе тусовщикам, на самом деле делают людей вялыми и ленивыми, показало исследование университета Коннектикута.

Специалисты из Коннектикута представили свое исследование на Ежегодном собрании Американской ассоциации общественного здравоохранения, ведущим автором стала Элизабет Харари. Она и его команда обнаружили, что молодые американцы, которые регулярно потребляют алкоголь и травку, «начинают хуже учиться, с меньшей вероятностью работают на полную ставку, женятся и имеют нормальный социально-экономический потенциал».

Исследователи рассматривали регулярное потребление, а не случайное использование в рекреационных целях. Они использовали несколько показателей для оценки успеха: образование, трудовая история, брак и финансовая состоятельность. Они изучили 1165 подростков в возрасте от 12 до 24 лет, а затем в 35 лет. Оказалось, что постоянные потребители каннабиса и алкоголя имели более низкие оценки по всем показателям. Они просто не хотят ничего делать, говорят исследователи.
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