Редкий металл от астероида, убившего динозавров, может вылечить рак

Фото: AmericaRU.com
Иридий можно использовать для нацеливания и уничтожения раковых клеток, свидетельствуют результаты нового исследования. Он происходит из того же семейства, что и платина. Он хрупкий, желтого цвета, твердый, имеет температуру плавления более 2400 градусов Цельсия и является самым коррозионно-стойким металлом в мире.
Металл, который был обнаружен в 1803 году, встречается редко на Земле, но в изобилии входит в состав астероидов и метеоритов. Большое количество этого металла было обнаружено в залежах возрастом около 66 миллионов лет назад, когда на Змелю упал астероид Чиксулуб, ставший причиной массовой гибели живых организмов.
Новое исследование университета Уорика показало, что иридий может убивать раковые клетки, не причиняя вреда здоровым тканям, и лечение может включать также использование кислорода. Способ лечения также может включать включает в себя фотохимиотерапию, которая использует лазерный свет для лечения рака.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Нечто невероятно происходит около Юпитера →
- Среди пчел, как и у людей, есть правши и левши →
- Озоновая дыра уменьшилась до минимума с 1988 года →
- Ученые нашли скрытую структуру внутри Великой пирамиды Гизы →
- Впервые за 17 лет на МКС прибудет новый принтер →
- Астронавты могут страдать серьезными неврологическими состояниями, потому что мозг сдвигается с места →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118951
http://www.americaru.com/news/118951