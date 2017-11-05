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Редкий металл от астероида, убившего динозавров, может вылечить рак


Редкий металл от астероида, убившего динозавров, может вылечить рак
Фото: AmericaRU.com
Иридий, редкий металл на Земле, но богатый в составе астероидов, может быть использован для лечения рака. В частности, этот металл попал на нашу планету вместе с астероидом, убившим динозавров.

Иридий можно использовать для нацеливания и уничтожения раковых клеток, свидетельствуют результаты нового исследования. Он происходит из того же семейства, что и платина. Он хрупкий, желтого цвета, твердый, имеет температуру плавления более 2400 градусов Цельсия и является самым коррозионно-стойким металлом в мире.

Металл, который был обнаружен в 1803 году, встречается редко на Земле, но в изобилии входит в состав астероидов и метеоритов. Большое количество этого металла было обнаружено в залежах возрастом около 66 миллионов лет назад, когда на Змелю упал астероид Чиксулуб, ставший причиной массовой гибели живых организмов.

Новое исследование университета Уорика показало, что иридий может убивать раковые клетки, не причиняя вреда здоровым тканям, и лечение может включать также использование кислорода. Способ лечения также может включать включает в себя фотохимиотерапию, которая использует лазерный свет для лечения рака.
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