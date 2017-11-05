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Главная страница → Раздел: ПрогрессНечто невероятно происходит около Юпитера
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Нечто невероятно происходит около Юпитера


Нечто невероятно происходит около Юпитера
Фото: AmericaRU.com
Космический зонд НАСА Juno, находящийся на орбите вокруг Юпитера, снова установил связь с Землей после 8 пролетов вокруг газового гиганта. Аппарат успешно отправил новый пакет данных об атмосфере Юпитера и другие результаты.

НАСА, наконец, установило контакт с зондом после того, как 24 октября прервалась связь с ним, и ученым пришлось ждать 31 октября, чтобы вернуть связь с аппаратом, который был заблокирован солнцем. Juno вращается вокруг Юпитера один раз каждые 53 дня, пролетая по эллипсоиде, которая выводит его далеко от планеты, а затем очень быстро приближает к вершинам облаков. Следующий виток произойдет 16 декабря.

Данные, полученные 31 октября, показывают, что космический корабль Juno успешно завершил свой восьмой научный пролет над таинственными облачными вершинами Юпитера, говорится в заявлении НАСА. «Вся научные данные, собранные во время пролета, сохранены в память Juno до дня, когда Юпитер выходит из солнечного соединения», - сказал новый менеджер проекта Juno Эд Хёрст из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния. Ученые считают, что последние данные об атмосфере Юпитера окажутся невероятными.

В период, когда зонда скрыт от Земли Солнцем, попытки отправлять инструкции зонду и получать данные не предпринимаются, поскольку информация может быть искажена солнечным ветром.
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