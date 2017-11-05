Алек Болдуин и жена Хилария ждут четвертого ребенка

5 ноября 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Голливудский актер Алек Болдуин (Alec Baldwin) и его жена Хилария ожидают уже четвертого ребенка, сообщает представитель пары Джиллиан Таратунио.О том, что у 59-летнего актера и его 33-летней жены появится еще один ребенок, впервые заявила сама Хилария в своем аккаунте в Instagram. Она выложила фото детей, играющих в доме, с подписью: «Команда Болдуинов получит нового члена этой весной».В другом сообщении она написала, что еще не знает пол ребенка, и это станет известно на днях после УЗИ.Пара поженилась в 2012 году, они растят 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля и годовалого Леонардо. Также у Болдуина есть 22-летняя дочь Ирландия от брака с Ким Бесинджер.