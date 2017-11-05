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Главная страница → Раздел: ПолитикаНа сенатора Рэнда Пола напал сосед
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На сенатора Рэнда Пола напал сосед


На сенатора Рэнда Пола напал сосед
Фото: AmericaRU.com
На сенатора Рэнда Пола (Rand Paul) в его доме в Кентукки напал мужчина. Политик получил незначительные ранения, а его обидчиком оказался сосед, сообщает местная полиция.

Сенатор Рэнд Пол был «ослеплен» и получил незначительную травму, когда на него набросился сосед в его доме в Боулинг-Грин, штат Кентукки. 59-летний Рене Бушер из был обвинен в попытке причинения телесных повреждений сенатору в инциденте, который произошел в 2.30 вечера в пятницу.

После того, как Пол сообщил об этом нападении, прокуратура округа Уоррен выдала ордер на арест Бушера. Пол сказал полиции, что его «сосед пришел в его имение и напал на него сзади, повалил на землю и причинил боль». Врачи нашли у него на лице несколько порезов ссадин, также из-за травмы ребра у него затруднено дыхание.

Рэнд Пол участвовал в выборах Президента в 2016 года от Республиканской партии.
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