Мать из Техаса обвиняется в убийстве двух дочерей

Фото: AmericaRU.com
Кайли и Кенли Хендерсоны (KayLee and Kenlie Henderson) были застрелены во сне. Происшествие произошло в сельской местности Пейн-Спрингс в 60 милях к юго-востоку от Далласа. Дочерям было семь и пять лет. Их 29-летней матери было предъявлено обвинение, и в тюрьме она находится в режиме «suicide watch» (интенсивный мониторинг, призванный гарантировать, что человек не совершит самоубийства).
Вечером в службу 911 поступил звонок от взволнованного Якоба Хендерсона (Jacob Henderson), который просил приехать скорую помощь, так как опасался, что его жена может покончить с собой. Чуть позже он позвонил снова и сказал, что все в порядке. Однако по адресу выехала патрульная машина, чтобы убедиться, что действительно нет причин для беспокойства.
Через три часа мужчина позвонил снова в службу 911, и плача, сообщил, что его жена убила их дочерей. Полиция рассказала, что женщина пыталась застрелить и мужа, но пистолет заклинило.
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