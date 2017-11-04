Мать из Техаса обвиняется в убийстве двух дочерей

4 ноября 2017 года, 18:41

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118943

Женщина из северного Техаса арестована по обвинению в убийстве своих двух дочерей, после звонка ее мужа, который позвонил в 911, опасаясь, что его жена может покончить с собой.Кайли и Кенли Хендерсоны (KayLee and Kenlie Henderson) были застрелены во сне. Происшествие произошло в сельской местности Пейн-Спрингс в 60 милях к юго-востоку от Далласа. Дочерям было семь и пять лет. Их 29-летней матери было предъявлено обвинение, и в тюрьме она находится в режиме «suicide watch» (интенсивный мониторинг, призванный гарантировать, что человек не совершит самоубийства).Вечером в службу 911 поступил звонок от взволнованного Якоба Хендерсона (Jacob Henderson), который просил приехать скорую помощь, так как опасался, что его жена может покончить с собой. Чуть позже он позвонил снова и сказал, что все в порядке. Однако по адресу выехала патрульная машина, чтобы убедиться, что действительно нет причин для беспокойства.Через три часа мужчина позвонил снова в службу 911, и плача, сообщил, что его жена убила их дочерей. Полиция рассказала, что женщина пыталась застрелить и мужа, но пистолет заклинило.