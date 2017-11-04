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В немецком городе едва не объявили эвакуацию из-за кабачка


В немецком городе едва не объявили эвакуацию из-за кабачка
Фото: AmericaRU.com
Житель Германии обнаружил у себя в саду то, что он принял за невзорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Однако, к счастью, выяснилось, что это обычный кабачок.

81-летний пенсионер вызвал полицию, которая идентифицировала объект как овощ весом в пять килограмм. Очевидно, кто-то, по необъяснимым причинам, подбросил кабачок пенсионеру через забор. По словам полицейских, кабачок длиной сорок сантиментов действительно был похож на бомбу.

В городе Бреттен, который находится на юго-западе Германии, где произошло происшествие, не успели объявить эвакуацию. Как только полиция успокоила пожилого человека, тот тут же выбросил зловещего вида овощ.

Для жителей Германии до сегодняшних дней неразорвавшиеся бомбы являются актуальной опасностью. Обычно их находят во время строительных работ. Власти вынуждены проводить эвакуацию населения, пока бомба обезвреживается.

В сентябре около 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища во Франкфурте после того, как была обнаружена бомба военного времени. Это была самая большая эвакуация в Германии после Второй мировой войны.
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