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Авиация США атаковала ИГИЛ в Сомали


Авиация США атаковала ИГИЛ в Сомали
Фото: AmericaRU.com
Вооруженные силы Соединенных Штатов провели два отдельных авиаудара, нацеленные на боевиков ИГИЛ в северо-восточной части Сомали в пятницу, говорится в заявлении американского командования.

В то время как результаты авиаударов все еще оцениваются, африканское командование Вооружённых сил США заявило, что несколько террористов были убиты. Официальный представитель командования США сказал CNN, что атаки были проведены беспилотными аппаратами.

«Американские войска будут продолжать использовать все разрешенные и соответствующие меры для защиты американцев и устранения террористических угроз, - заявила представитель африканского командования Вооружённых сил США Саманта Рехо (Samantha Reho). - Это включает в себя партнерство с сомалийскими вооруженными силами национальной безопасности, вычисление террористов, их учебных лагерей и убежищ на всей территории Сомали и во всем мире».

Эти атаки означают, что США решили серьезно взяться за филиалы ИГИЛ, которые находятся на полуострове Сомали. В последние годы в Сомали действовали ограниченные военные силы специального назначения США, а также американская авиация, направленные против террористической группировки «Аль-Шабааб», которая несет ответственность за заговор и совершение нападений против западных жителей на всей территории Восточной Африки и за ее пределами.
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