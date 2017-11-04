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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЗвезда Селены зажглась на Аллее славы
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Звезда Селены зажглась на «Аллее славы»


Звезда Селены зажглась на Аллее славы
Фото: AmericaRU.com
Творческое наследие Селены Кинатиллы Перес (Selena Quintanilla-Pérez) живо уже два десятка лет. Теперь Королева музыки Техано присоединилась к созвездию звезд Голливуда на «Аллее славы».

Певица, которая известна просто как Селена, в пятницу была посмертно удостоена звезды на одной из самых заметных достопримечательностей шоу-бизнеса.

«Она ушла от нас слишком рано, но теперь мы обзавелись чем-то постоянным, что смогут увидеть многие поколения людей в самом известном районе мира», - сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти (Eric Garcetti).

Певица, завоевавшая Грэмми, была застрелена 22 года назад президентом ее фан-клуба. В те времена ее альбомы были на вершине музыкальных чартов. Она известна хитами, такими как «Bidi Bidi Bom Bom», «Dreaming of You» и «Como La Flor».

Семья Селены и ее поклонники присутствовали на церемонии в пятницу, вместе с актрисой Евой Лонгорией (Eva Longoria), которая призналась, что певица оказала большое влияние на ее творчество и личность.

«Эта звезда не только для Селены, но и для всех латиноамериканцев», - сказала актриса.
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