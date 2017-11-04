Звезда Селены зажглась на «Аллее славы»

4 ноября 2017 года, 16:59

Фото: AmericaRU.com

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Творческое наследие Селены Кинатиллы Перес (Selena Quintanilla-Pérez) живо уже два десятка лет. Теперь Королева музыки Техано присоединилась к созвездию звезд Голливуда на «Аллее славы».Певица, которая известна просто как Селена, в пятницу была посмертно удостоена звезды на одной из самых заметных достопримечательностей шоу-бизнеса.«Она ушла от нас слишком рано, но теперь мы обзавелись чем-то постоянным, что смогут увидеть многие поколения людей в самом известном районе мира», - сказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти (Eric Garcetti).Певица, завоевавшая Грэмми, была застрелена 22 года назад президентом ее фан-клуба. В те времена ее альбомы были на вершине музыкальных чартов. Она известна хитами, такими как «Bidi Bidi Bom Bom», «Dreaming of You» и «Como La Flor».Семья Селены и ее поклонники присутствовали на церемонии в пятницу, вместе с актрисой Евой Лонгорией (Eva Longoria), которая призналась, что певица оказала большое влияние на ее творчество и личность.«Эта звезда не только для Селены, но и для всех латиноамериканцев», - сказала актриса.