Кофеин может продлевать жизнь людям страдающих болезнями почек

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«Эти результаты свидетельствуют о том, что совет пациентам с ХЗП пить кофе может помочь снизить вероятность скорой смерти. Это будет простым, клинически выгодным и недорогим вариантом, - сказал Мигель Биготте Виейра (Miguel Bigotte Vieira) из «Centro Hospitalar Lisboa Norte» в Португалии. - Однако эта особенность в идеале должна быть подтверждена в рандомизированном клиническом исследовании.
Более того, результаты исследования еще не доказывают, что кофеин снижает риск смерти у пациентов с ХЗП, но только предполагает возможность такого защитного эффекта. Согласно данным, употребление кофе также может снизить риск диабета.
Известно, что кофе насыщено антиоксидантами и полезными питательными веществами, которые могут улучшить здоровье. Он, как известно, значительно улучшает физическую работоспособность, сжигает жир, улучшает уровень энергии, снижает риск развития диабета, депрессии и прочее.
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