Кофеин может продлевать жизнь людям страдающих болезнями почек

4 ноября 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале «American Chemical Society Natural Products», потребление кофеина может продлить жизнь пациентам с хроническим заболеванием почек (ХЗП). Полученные данные показали, что у людей, употребляющих кофе, риск смерти на 24% ниже. Для проведения исследования было изучена связь потребления кофеина со смертностью среди 2328 пациентов с ХЗП.«Эти результаты свидетельствуют о том, что совет пациентам с ХЗП пить кофе может помочь снизить вероятность скорой смерти. Это будет простым, клинически выгодным и недорогим вариантом, - сказал Мигель Биготте Виейра (Miguel Bigotte Vieira) из «Centro Hospitalar Lisboa Norte» в Португалии. - Однако эта особенность в идеале должна быть подтверждена в рандомизированном клиническом исследовании.Более того, результаты исследования еще не доказывают, что кофеин снижает риск смерти у пациентов с ХЗП, но только предполагает возможность такого защитного эффекта. Согласно данным, употребление кофе также может снизить риск диабета.Известно, что кофе насыщено антиоксидантами и полезными питательными веществами, которые могут улучшить здоровье. Он, как известно, значительно улучшает физическую работоспособность, сжигает жир, улучшает уровень энергии, снижает риск развития диабета, депрессии и прочее.