Среди пчел, как и у людей, есть правши и левши

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«Мы считаем, что эти индивидуальные пристрастия помогают повысить эффективность полета роя пчел в плотно загроможденной среде», - сказал один из авторов исследования Мандайам Шринивасан (Mandyam Srinivasan) из Университета в Квинсленде. Выводы были опубликованы в журнале «PLOS One».
Исследователи наблюдали за 102 пчелами, чтобы лучше понять их решения во время полета. Для отличия особей друг от друга, пчел помечали разными цветами.
Пчел выпускали в туннель длиной 47 дюймов с кормушкой в конце. В середине туннеля было препятствие, имевшее два разных регулируемых отверстия. Когда одно из отверстий было вдвое больше, то пчелы выбирали его в 80 % случаев.
Когда же отверстия были примерно одинаковыми по ширине, то 55% пчел выбирали оба отверстия с равной частотой. Половина из оставшихся 45% предпочитала только левое отверстие, а другая — только правое.
«Летающие насекомые постоянно сталкиваются с проблемой выбора эффективных, безопасных и беспорядочных маршрутов при навигации в густой растительности, - сказал Шринивасан. - Этот вывод потенциально может быть использован в качестве стратегии управления флотом беспилотных самолетов».
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