Боуи Бергдал избежал тюрьмы

Фото: AmericaRU.com
31-летний Бергдал признал себя виновным в дезертирстве и в недостойном поведении перед лицом противника. Судья никак не прокомментировал свое решение.
Судебное дело вызвало свирепые дебаты, особенно учитывая спорный обмен пленными в 2014 году. Масла в огонь подлил президент Дональд Трамп, который сходу заклеймил Бергдала как предателя.
Бергдал полностью теряет все преимущества военнослужащего, включая медицинское обслуживание, которое предоставляется военным ветеранам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 1000 долларов в точение десяти месяцев. Из сержанта его разжаловали в рядовые.
Обвинение требовало от суда минимум 14 лет лишения свободы. А Трамп заявил, что Бергдал «гнилой и мерзкий предатель», которого нужно казнить. У следствия были подозрения, что бывший пленный принял ислам, однако следствие не смогло установить всех деталей нахождения в плену.
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