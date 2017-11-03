Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:22 pm | Чикаго 12:22 pm | Сан-Франциско 10:22 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаБоуи Бергдал избежал тюрьмы
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Боуи Бергдал избежал тюрьмы


Боуи Бергдал избежал тюрьмы
Фото: AmericaRU.com
Сержант Боуи Бергдал (Bowe Bergdahl), который в 2009 году пропал с военного форпоста США в восточном Афганистане, а после оказался в афганском плену, проведя там пять лет, был приговорен к позорному увольнению из армии. Однако он избежал тюремного заключения, несмотря на то, что признал себя виновным в дезертирстве.

31-летний Бергдал признал себя виновным в дезертирстве и в недостойном поведении перед лицом противника. Судья никак не прокомментировал свое решение.

Судебное дело вызвало свирепые дебаты, особенно учитывая спорный обмен пленными в 2014 году. Масла в огонь подлил президент Дональд Трамп, который сходу заклеймил Бергдала как предателя.

Бергдал полностью теряет все преимущества военнослужащего, включая медицинское обслуживание, которое предоставляется военным ветеранам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 1000 долларов в точение десяти месяцев. Из сержанта его разжаловали в рядовые.

Обвинение требовало от суда минимум 14 лет лишения свободы. А Трамп заявил, что Бергдал «гнилой и мерзкий предатель», которого нужно казнить. У следствия были подозрения, что бывший пленный принял ислам, однако следствие не смогло установить всех деталей нахождения в плену.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118931
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus