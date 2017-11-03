Боуи Бергдал избежал тюрьмы

3 ноября 2017 года, 20:03

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118931

Сержант Боуи Бергдал (Bowe Bergdahl), который в 2009 году пропал с военного форпоста США в восточном Афганистане, а после оказался в афганском плену, проведя там пять лет, был приговорен к позорному увольнению из армии. Однако он избежал тюремного заключения, несмотря на то, что признал себя виновным в дезертирстве.31-летний Бергдал признал себя виновным в дезертирстве и в недостойном поведении перед лицом противника. Судья никак не прокомментировал свое решение.Судебное дело вызвало свирепые дебаты, особенно учитывая спорный обмен пленными в 2014 году. Масла в огонь подлил президент Дональд Трамп, который сходу заклеймил Бергдала как предателя.Бергдал полностью теряет все преимущества военнослужащего, включая медицинское обслуживание, которое предоставляется военным ветеранам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 1000 долларов в точение десяти месяцев. Из сержанта его разжаловали в рядовые.Обвинение требовало от суда минимум 14 лет лишения свободы. А Трамп заявил, что Бергдал «гнилой и мерзкий предатель», которого нужно казнить. У следствия были подозрения, что бывший пленный принял ислам, однако следствие не смогло установить всех деталей нахождения в плену.