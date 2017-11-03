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Главная страница → Раздел: События/СкандалыГрабитель ранил себя в пах из пистолета при ограблении
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Грабитель ранил себя в пах из пистолета при ограблении


Грабитель ранил себя в пах из пистолета при ограблении
Фото: AmericaRU.com
В Чикаго, штат Иллинойс, вооруженный грабитель, при ограблении продавцов хот-догов на Южной Стороне, прострелил себе гениталии, пытаясь убежать с места преступления.

По сообщению Chicago Tribune, 19-летний Террион Паунси (Terrion Pouncy) ограбил ресторанчик, используя небольшой пистолет. Он потребовал от двух сотрудников, которым 39 и 45 лет, отдать деньги из кассы. Продавцы выполнили его требования, но этого грабителю оказалось мало, и он забрал их телефоны и бумажники. Когда он выбежал, по словам жертв ограбления, то попытался спрятать пистолет за пояс штанов, выстрелив себе в пах. Какое-то время он продолжал бежать, но вскоре был вынужден вызвать 911, пожаловавшись, что его подстрелили.

Однако полиция смогла установить связь «подстреленного» молодого человека с ограблением ресторанчика. Видеокамеры на улицах отчетливо показали, как некто выбегает из заведения, ранит себя, а потом, немного пробежав, падает. Теперь Паунси обвиняется в вооруженном ограблении по двум пунктам – ограбление ресторана и двух сотрудников.
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