Последний бастион ИГИЛ в Сирии и Ираке пал

3 ноября 2017 года, 18:21

Фото: AmericaRU.com

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Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации и иранских боевиков вытеснили вооруженные силы ИГИЛ из их последней опорной точки в крупном городе региона, заявили представители сирийской армии в пятницу.Проправительственный альянс выдавил боевиков из нескольких последних районов, которые они контролировали в столице восточных провинций Дейр аль-Цуре, говорится в заявлении сирийских военных.ИГИЛ в какой-то момент окружило административную часть города, взяв в заложники 200 тысяч гражданских лиц. Организация Объединенных Наций по возможности перебрасывала с самолетов необходимые припасы для осажденных жителей.Когда сирийские правительственные войска вернули Дейр аль-Цур, их иракские коллеги захватили контроль над важнейшим пограничным пунктом поблизости около города Каим. Продвижение дало иракцам и их союзникам, возглавляемым США, передовую оперативную позицию для наблюдения за любыми оставшимися боевиками исламского государства, спасающимися от наступающих армий.Исламское государство потеряло подавляющее большую часть территории своего самопровозглашенного халифата, который контролировал значительную часть Сирии и Ирака. Однако у ИГИЛ под контролем пограничный город Букамал в Сирии - стратегический пункт, перекрывающий шоссе из Дамаска в Багдад.