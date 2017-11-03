Хиллари Клинтон больше не считается одной из самых влиятельных женщин в мире

Фото: AmericaRU.com
Бывшая кандидат в президенты упала на 64 пункта и осела на 65 месте в списке Forbes. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) теперь занимает второе место в этом списке. На первом месте этого года лидирует канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Уже седьмой год Меркель считается самой могущественной женщиной в мире.
«Падение» Хиллари Клинтон лишает демократов Соединенных Штатов влиятельной женщины-лидера. В США Клинтон занимает лишь двадцатое место в списки значимых женщин в политике. Причем Иванка Трамп (Ivanka Trump) обошла ее на один пункт и находится на девятнадцатом месте.
В мае 2017 года Клинтон создала организацию «Вперед вместе» (Onward Together), чтобы вернуться в политическую игру и, возможно, снова претендовать не верхние строчки рейтингов.
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