Учительница из Луизианы укусила 2-летнего ребенка за лицо

3 ноября 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Дошкольная учительница из Луизианы была обвинена в том, что укусила 2-летнего ученика за лицо. Ее арестовали по уголовному обвинению в жестоком обращении с малолетним.«ABC News» сообщает, что 28-летняя Хизер Маркотт (Heather Marcotte) была арестована сразу после увольнения из христианской школы Нортлейка в Ковингтоне. Полиции она объяснила, что была сильно расстроена поведением мальчика. На данный момент не известно, есть ли у нее адвокат. Шериф прихода Сэнт-Тэмэни сказал, что мать ребенка обнаружила укус на щеке сына, когда он был уже дома.Представители христианской школы Нортлэка рассказали, что принимают детей в любом возрасте от шести недель. Эта школа является «особым местом, где вашего ребенка будут любить и воспитывать».«Мы разобрались с этим как с внутренней проблемой, комментариев больше не будет», - сказал руководитель школы Мони Фонтенот (Monty Fontenot).