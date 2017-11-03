Учительница из Луизианы укусила 2-летнего ребенка за лицо

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«ABC News» сообщает, что 28-летняя Хизер Маркотт (Heather Marcotte) была арестована сразу после увольнения из христианской школы Нортлейка в Ковингтоне. Полиции она объяснила, что была сильно расстроена поведением мальчика. На данный момент не известно, есть ли у нее адвокат. Шериф прихода Сэнт-Тэмэни сказал, что мать ребенка обнаружила укус на щеке сына, когда он был уже дома.
Представители христианской школы Нортлэка рассказали, что принимают детей в любом возрасте от шести недель. Эта школа является «особым местом, где вашего ребенка будут любить и воспитывать».
«Мы разобрались с этим как с внутренней проблемой, комментариев больше не будет», - сказал руководитель школы Мони Фонтенот (Monty Fontenot).
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