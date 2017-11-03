Виски за 10 тысяч долларов, который разочаровал китайского писателя, оказался поддельным

Фото: AmericaRU.com
Запечатанная бутылка виски «Макаллан» 1878 года сразу привлекла внимание китайца, и он немедленно сделал заказ. Ведь это был не просто напиток, а часть истории. Шотландский производитель виски открылся в 1824 году, став знаменитым на весь мир.
«Когда я столкнулся с духом столетней истории, у меня не возникло никаких сомнений, - писал позднее Чжан. - Моей бабушке, которая сопровождала меня в этой поездке, было только 82, но алкоголю было 139 лет - того же возраста, что и моя прабабушка».
После долгих споров оказалось, что напиток не продается – Чжану таки продали один бокал за 10 тысяч долларов. Однако вкус тут же разочаровал состоятельного китайского писателя.
Чжан позже просто написал на Weibo (китайской аналог Twitter), что у виски «отменный вкус». Однако он подчеркнул, что «это не просто вкус, но и часть истории».
Однако фолловеры Чжана отметили некоторые несоответствия на этикетке, что не ушло от внимания владельца отеля, который тут же обратился в компанию «Rare Whiskey 101». Компания, специализирующаяся на оценке элитных напитков, пришла к заключению, что виски разливался где-то между 1970 и 1972 годами. В
лаборатории Оксфорда также исследовали бутылку, установив такую же датировку. Бутылка, этикетка, пробка и сам виски были поддельными.
Владелец отеля немедленно отправился в Китай, и связался с Чжаном, чтобы возместить ему ущерб.
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