Озоновая дыра уменьшилась до минимума с 1988 года

3 ноября 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Гигантская дыра в защитном озоновом слое Земли сжалась до минимума с 1988 года, говорят специалисты НАСА.Знаменитая озоновая дыра в этом году сократилась до 7,6 миллионов квадратных миль, что на 1,3 миллиона квадратных миль меньше, чем в прошлом году, говорят ученые. При этом уменьшение дыры продолжается.Климатологи считают, что более теплые, чем обычно, погодные условия в стратосфере стали причиной уменьшение дыры в озоновом слое с 2016 года – это пока первый плюс от глобального потепления. Более теплый воздух помогает выводить химические вещества, такие как хлор и бром, которые съедают озоновый слой.«Погодные условия в Антарктиде стали теплее, и это замедлило потерю озона», - сказал Пол А. Ньюман (Paul A. Newman), специалист Центра космических полетов Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.В этом году исполняется 30 лет с момента обнаружения озоновой дыры в южной полушарии, она стала причиной для принятия Монреальского протокола 1987 года – соглашения по отказу от использования озоноразрушающих веществ. Ученые прогнозируют, что озоновый слой даже после принятия таких мер не восстановится до 2070 года.