Ученые нашли скрытую структуру внутри Великой пирамиды Гизы

3 ноября 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи из университета Нагоя обнаружили скрытую внутреннюю камеру внутри Великой пирамиды в Гизе, используя мюонную рентгенографию.Международная команда ученых обнаружила большую скрытую полость в внутри знаменитой пирамиды. Они сделали это случайно во время поиска мюонов - частиц, которые являются часть космических потоков.Таинственная полость, описанная в журнале Nature, составляет в длину не менее 30 метров. И хотя исследователи не уверены, прямая она или расположена под уклоном, единое пространство или серия блоков, открытие уже вызвало большой интерес у археологов.«Мы уверены в том, что эта большая пустота существует», - сказал Мехди Тайюби (Mehdi Tayoubi), один из авторов исследования.Великая пирамида Гизы была построена во времена правления фараона Хуфу, также известного как Хеопс, царствование которого продолжалось с 2509 по 2483 год до нашей эры. Это самая большая из пирамид, составляет около 139 метров в высоту и 230 метров в ширину. Большая часть внутренней структуры пирамиды остается загадкой, отчасти потому, что осталось очень мало древних документов, описывающих дизайн и строительство здания.