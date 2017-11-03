Джейсон Момоа и Лиза Бонет тайно поженились после многих лет совместной жизни

3 ноября 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Звезда «Игры престолов» и «Лиги справедливости» Джейсон Момоа (Jason Momoa) и модель Лиза Бонет – одна из самых романтичных и долговременных пар Голливуда. Вместе они воспитывают двоих детей. Теперь они женаты официально –пара дала брачные клятвы в тайной свадебной церемонии.Джейсон Момоа и Лиза Бонет вместе с 2005 года. Все думали, что они давно женаты, однако официальный брак они заключили только на днях. По информации инсайдеров, они провели церемонию в своем доме в Топанге, Калифорния. На свадьбе среди гостей были недавние молодожены Алисия Викандер и Майкл Вассбендер, знаменитый скалолаз Крис Шарма и другие близкие друзья.Момоа и Бонет воспитывают 10-летнюю Лолу и 8-летнего Накоа Вольфа. Также у Лизы Бонет есть дочь Зои Кравитц от бывшего мужа Ленни Кравитца.