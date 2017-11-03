Мишель Обама остается самой стильной первой леди США

3 ноября 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Приверженность бывшей первой леди Мишель Обамы (Michelle Obama) к моде подняла планку для будущих жен Президентов США – эта ее отличительная черта остается неизменной. Во время саммита фонда Барака Обамы она вновь показала себя самой хорошо одетой первой леди.На нынешнем саммите фонда Обамы в Чикаго, где собрались художники, дизайнеры, новаторы, Мишель Обама делилась не только идеями о содействии равенству и экономическому прогрессу, но и показала свой изысканный вкус в одежде. Она была одета в голубую блузку от Стеллы Маккартни и брюки от Майкла Корса, позднее появилась в наряде Preen by Thronton Bregazzi контрастных оттенков и сандалиях на каблуках, черной тунике и необычной накидке.Стилистом Мишель Обамы остается Мередит Куоп, которая помогает поддерживать внешний вид бывшей первой леди на высоком уровне. Подбор нарядов остается современным и элегантным, соответствующим последним веяниям в моде.