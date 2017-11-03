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Главная страница → Раздел: ПолитикаСотрудник Twitter самовольно деактивировал аккаунт Трампа
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Сотрудник Twitter самовольно деактивировал аккаунт Трампа


Сотрудник Twitter самовольно деактивировал аккаунт Трампа
Фото: AmericaRU.com
Сотрудник Twitter на несколько минут отключил аккаунт Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Теперь его обвиняют в нарушениях и несанкционированном акте гражданского неповиновения.

Вчера вечером личная учетная запись Президента перестала работать, а пользователи видели сообщение о том, что такой аккаунт не существует. Через несколько минут все восстановили, и через полчаса появились новые твиты Трампа.

Позднее появилось заявление: «Сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно дезактивирована из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут, и сейчас он восстановлен. Расследование показало, что это была сделано преднамеренно сотрудником службы поддержки Twitter в его последний день».
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