Сотрудник Twitter самовольно деактивировал аккаунт Трампа

Фото: AmericaRU.com
Вчера вечером личная учетная запись Президента перестала работать, а пользователи видели сообщение о том, что такой аккаунт не существует. Через несколько минут все восстановили, и через полчаса появились новые твиты Трампа.
Позднее появилось заявление: «Сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно дезактивирована из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут, и сейчас он восстановлен. Расследование показало, что это была сделано преднамеренно сотрудником службы поддержки Twitter в его последний день».
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