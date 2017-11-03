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Стрелок в Лас-Вегасе проигрывал деньги в карты в течение двух лет


Стрелок в Лас-Вегасе проигрывал деньги в карты в течение двух лет
Фото: AmericaRU.com
Шериф Джо Ломбардо (Joe Lombardo) рассказал подробности о стрелке, который открыл огонь во время кантри-концерта в казино Лас-Вегаса. В частности, он отметил, что подозреваемый в течение 2 лет терял деньги в покере и «начал идти не в том направлении».

Американец Стивен Пэддок, который ранил 570 посетителей концерта и убил 58 человек месяц назад, был нарциссом, отметил шериф. Он играл в покер и видел, что его рейтинг высококлассного игрока падает, поскольку он все время терял деньги. Ранее он заработал 5 миллионов долларов, и потерял почти все.

«Он переживал приступы депрессии. Им руководил его статус, он любил быть узнанным в казино, - сказал Ломбардо. – Он терял деньги на протяжении двух лет. С сентября 2015 года он потерял значительное количество своего состояния, и я думаю, что это могло бы стать определяющим фактором того, что он решил сделать».

Ломбардо сказал, что следователи до сих пор не понимают, что именно заставило Пэддока начать покупать оружие и готовиться к атаке на казино.

Напомним, Пэддок выстрелил в себя после 10-минутной атаки по время концерта в популярном казино Лас-Вегаса.
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