Любимая фраза Трампа стала словосочетанием года

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Объявляя победителя, на сайте британского словаря, сказали, что темп роста термина «фейковые новости» был «беспрецедентным». С 2016 года использование словосочетания увеличилось на 365 процента.
Словосочетание «фейковые новости», что означает «вводящую в заблуждение, зачастую сенсационную информацию, которая распространятся под прикрытием новостей», по словам издателей словаря, стало вершиной ежегодной оценки наиболее употребляемых слов на английском и теперь обзаведется официальным определением в словаре со следующего года.
Этот термин стал синонимом Трампа, который неоднократно использовал эту фразу, чтобы критиковать СМИ, особенно во время его печально известных постов на Twitter.
Также популярными словами в 2017 году стали:
«Unicorn» (единорог) - мифическое животное, символ невинности и чистоты, благодаря недавно открывшемуся предприятию стоимостью один миллиард долларов.
«Эхо-камера» - среда, на сайте или в соц. сетях, в которой любое утверждение мнения, скорее всего, будет приветствоваться с одобрением, потому что его будут читать или слышать только люди, которые придерживаются аналогичных взглядов.
«Insta» - относится к приложению для обмена фотографиями Instagram
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