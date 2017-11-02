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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЛюбимая фраза Трампа стала словосочетанием года
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Любимая фраза Трампа стала словосочетанием года


Любимая фраза Трампа стала словосочетанием года
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп будет собой гордиться, когда услышит, что издатели толкового словаря «Collins English Dictionary» объявили одну из его любимых фраз «фейковые новости» (fake news) словосочетанием года.

Объявляя победителя, на сайте британского словаря, сказали, что темп роста термина «фейковые новости» был «беспрецедентным». С 2016 года использование словосочетания увеличилось на 365 процента.

Словосочетание «фейковые новости», что означает «вводящую в заблуждение, зачастую сенсационную информацию, которая распространятся под прикрытием новостей», по словам издателей словаря, стало вершиной ежегодной оценки наиболее употребляемых слов на английском и теперь обзаведется официальным определением в словаре со следующего года.

Этот термин стал синонимом Трампа, который неоднократно использовал эту фразу, чтобы критиковать СМИ, особенно во время его печально известных постов на Twitter.

Также популярными словами в 2017 году стали:

«Unicorn» (единорог) - мифическое животное, символ невинности и чистоты, благодаря недавно открывшемуся предприятию стоимостью один миллиард долларов.

«Эхо-камера» - среда, на сайте или в соц. сетях, в которой любое утверждение мнения, скорее всего, будет приветствоваться с одобрением, потому что его будут читать или слышать только люди, которые придерживаются аналогичных взглядов.

«Insta» - относится к приложению для обмена фотографиями Instagram
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