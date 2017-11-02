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Главная страница → Раздел: ПрогрессВпервые за 17 лет на МКС прибудет новый принтер
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Впервые за 17 лет на МКС прибудет новый принтер


Впервые за 17 лет на МКС прибудет новый принтер
Фото: AmericaRU.com
Еще со времен, когда Международная космическая станция (МКС) приветствовала своих первых обитателей в ноябре 2000 года, на ее борту уже имелись принтеры. Космонавтам они нужны для распечатки важной информации по работе, а иногда, чтобы распечатывать фотографии из дома. По данным НАСА, космонавты распечатывают по тысяче страниц в месяц на двух принтерах - один установлен на американской части МКС, другой на российской.

«Когда принтер был новым, мы ощущали технологии 2000-х годов, у нас и ноутбуки были той эпохи. Все работало неплохо, - вспоминал астронавт НАСА Дон Петтит (Don Pettit), который провел около года на орбите. – Но принтер в последние пять-шесть лет стал слишком проблематичным».

Дело, конечно не в том, что на МКС уже почти двадцать лет крутится вокруг Земли один и тот же принтер. НАСА не стоило особых трудов заменить старый на новый. Однако только к 2018 году агентство пошлет два, не просто новых, но и специализированных принтера.

Хотя это не так просто как кажется, ведь требования НАСА заключались в следующем:

• Управление печатью и обработкой бумаги в условиях невесомости

• Обрабатывать отходы краски во время печати

• Быть огнестойким

• Не быть слишком энергозатратным

Инженеры HP переработали одну из старых моделей, убрав некоторые встроенные приборы и все стеклянные части. Некоторые детали были заменены на напечатанные на 3D-принтере, что позволит легко менять вышедшие из строя запчасти, которые сделаны из экспериментального 3D-материала – трехмерного нейлона, заполненного стеклянными частицами.
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