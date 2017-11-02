Японская компания увеличила отпуск для некурящих сотрудников

2 ноября 2017 года, 18:19

Фото: AmericaRU.com

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Короткие перекуры на работе в течение дня складываются в продолжительное время, которое сотрудники тратят вне офиса, в отличие от некурящих сотрудников. Одна из компаний в Японии, где курение глубоко укоренилось в японской культуре, решила предпринять меры.Маркетинговая компания Piala Inc. внесла изменения в политику оплачиваемых отпусков после жалобы некурящего сотрудника, который пожаловался на то, что дым мешает производительности труда. Отныне те сотрудники, которые не курят, получат шесть дополнительных дней к ежегодному отпуску. Таким образом, некурящим будет компенсировано время, которое курильщики берут для перекуров.Хиротака Мацусима (Hirotaka Matsushima), представитель Piala Inc., рассказал для «The Telegraph»: «Один из наших некурящих сотрудников внес это предложение в начале года, жалуясь, что из-за дыма тяжелее работать». Выслушав жалобу, генеральный директор компании Такао Аска (Takao Asuka) решил компенсировать некурящим время. Руководство компании надеется, что число курящих резко сократится.«Я надеюсь побудить сотрудников бросить курить с помощью стимулов, а не штрафов или принуждения», - сказал Аска.