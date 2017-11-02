Бейонсе сыграет в фильме «Король-лев»

2 ноября 2017 года, 17:40

Фото: AmericaRU.com

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Бейонсе (Beyoncé) примет участие в предстоящей экранизации анимационного фильма «Король лев» 1994 года от студии Disney. Певица сыграет Налу, львицу, которая станет возлюбленной главного героя Симбы.Певица присоединится к списку звезд, которые были объявлены в феврале. В их числе Дональд Гловер (Donald Glover), в качестве Симбы и Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones), который повторно воплотится в Муфасу из мультфильма 1994 года. Также будут задействованы: Чиветель Эджиофор (Chiwetel Ejiofor), Джон Оливер (John Oliver), Сет Роген (Seth Rogen) и Альфре Вудард (Alfre Woodard).Студия Disney заявила, что режиссер Джон Фавро (Jon Favreau), для которого интриги и отношения львов в новинку, использует в фильме «новаторские методы кинематографии».Выход фильма назначен на 19 июля 2019 года.«Король лев» - один из многих новых ремейков классических мультфильмов Disney. Уже вышли «Золушка», «Книга джунглей» (также режиссер Фавро) и недавно - «Красавица и чудовище», который собрал 1,2 миллиарда долларов во всем мире.«Король лев», в который вошло несколько хитов, среди которых «Circle of Life», собрал 968 миллионов долларов в мировой кассе.