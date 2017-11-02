Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:50 pm | Чикаго 1:50 pm | Сан-Франциско 11:50 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБейонсе сыграет в фильме Король-лев
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Бейонсе сыграет в фильме «Король-лев»


Бейонсе сыграет в фильме Король-лев
Фото: AmericaRU.com
Бейонсе (Beyoncé) примет участие в предстоящей экранизации анимационного фильма «Король лев» 1994 года от студии Disney. Певица сыграет Налу, львицу, которая станет возлюбленной главного героя Симбы.

Певица присоединится к списку звезд, которые были объявлены в феврале. В их числе Дональд Гловер (Donald Glover), в качестве Симбы и Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones), который повторно воплотится в Муфасу из мультфильма 1994 года. Также будут задействованы: Чиветель Эджиофор (Chiwetel Ejiofor), Джон Оливер (John Oliver), Сет Роген (Seth Rogen) и Альфре Вудард (Alfre Woodard).

Студия Disney заявила, что режиссер Джон Фавро (Jon Favreau), для которого интриги и отношения львов в новинку, использует в фильме «новаторские методы кинематографии».

Выход фильма назначен на 19 июля 2019 года.

«Король лев» - один из многих новых ремейков классических мультфильмов Disney. Уже вышли «Золушка», «Книга джунглей» (также режиссер Фавро) и недавно - «Красавица и чудовище», который собрал 1,2 миллиарда долларов во всем мире.

«Король лев», в который вошло несколько хитов, среди которых «Circle of Life», собрал 968 миллионов долларов в мировой кассе.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118901
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus