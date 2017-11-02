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Усама бен Ладен оказался поклонником аниме


Усама бен Ладен оказался поклонником аниме
Фото: AmericaRU.com
Известный террорист Усама бен Ладен (Osama Bin Laden), который был лидером группировки «Аль-Каида» с конца 80-х годов и по 2011 год, ответственен за многие террористические акты по всему Ближнему Востоку и в США. Однако опубликованные материалы ЦРУ показывают, что экс-злодей номер один был пиратом, геймером и поклонником аниме.

ЦРУ обнародовало почти полмиллиона файлов, извлеченных с жесткого диска бен Ладена. Там присутствует переписка с соратниками по «Аль-Каиде», видеофайлы, пропаганда и личный журнал бен Ладена. Также в списке множество материалов, которые защищены авторским правом, включая фильмы от Antz, видеоигры и внушительная коллекция аниме (например «Final Fantasy VII»).

Бен Ладен - если его компьютер не использовал кто-то еще – был знатоком эмуляторов для приставок (судя по окончанию «.sav» в списке файлов). Бывший террорист номер один, отдыхая от плетения козней, с упоением играл в такие игры как «New Super Mario Bros.» или «Animal Crossing: Wild World». Некоторые его

игровые вкусы совпадали со вкусом многих отаку, в списке игр значатся: «Naruto», «Bleach», «Dragon Ball» и «Devil May Cry».

Неудивительно, что бен Ладен был обладателем пиратских версий видеоигр, очевидно, террористы бывают еще и пиратами. Пиратским у него был даже антивирус Касперского.
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