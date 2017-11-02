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Хомейни назвал США «врагом номер один»


Хомейни назвал США врагом номер один
Фото: AmericaRU.com
Высший руководитель Ирана аятолла Хомейни заявил, что Тегеран никогда не поддастся давлению Вашингтона в многонациональной ядерной сделке, а Соединенные Штаты являются «врагом номер один».

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп вмешался в сделку между крупными державами и Ираном, настаивая на ужесточении санкций против Тегерана.

«Глупые замечания американского президента против нашего народа показывают глубину враждебности Америки по отношению ко всему иранскому народу, - сказал верховный руководитель Хомейни в четверг. - Америка - враг номер один нашего народа».

Напряжения между США и Ираном начались после Исламской революции в 1979 году, когда страны разорвали дипломатические отношения. В субботу Иран планирует отмечать годовщину захвата американского посольства в том же году.

Несмотря на договоренности по ядерным вопросам под руководством администрации Барака Обамы, Трамп назвал это соглашение «худшим из всех когда-либо осуществивших» и взял курс на жесткий прессинг Ирана в области ядерных и ракетных разработок.

«Мы никогда не смиримся с издевательством Америки над нашей ядерной сделкой ... Американцы используют всю злость, чтобы навредить ядерным переговорам», - сказал Хомейни, проскандировав клич иранских студентов: «Смерть США!».
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