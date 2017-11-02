Компьютерный алгоритм может предсказать склонность к суициду

2 ноября 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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Искусственный интеллект может обнаруживать суицидальные тенденции, основанные на том, как мозг обрабатывает определенные слова, показало новое исследование.«Почти 80% людей, которые сводят счеты с жизнью, отрицают суицидальные мысли в своем последнем контакте с профессионалом в области психического здоровья», - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior.Профессор психологии Карнеги Меллон Марсел Джаст (Marcel Just), директор Центра когнитивной визуализации мозга, разработал компьютерную программу для распознавания и идентификации эмоций в надежде, что технология сможет найти способы предотвратить суицидальное поведение. Ученые теперь могут использовать сканирование мозга и компьютерную обработку для вычисления самоубийц.Было опробовано 34 участника, 17 из которых были неудавшимися самоубийцами и 17 не имевших такой склонности людей. Они читали 30 положительных и отрицательных слов, а также слова, связанные со смертью, такие как «передозировка» или «безнадежность», в то время как машина отслеживала, как их мозг реагирует. Модель с точностью до 91% определила 15 из 17 самоубийц.