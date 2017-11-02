Астронавты могут страдать серьезными неврологическими состояниями, потому что мозг сдвигается с места

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Доктор Донна Робертс (Donna Roberts), ведущий автор исследования, опубликованного на этой неделе в New England Journal of Medicine, заявляет, что примерно 40% астронавтов, которые вернулись из космических миссий, сообщают о неврологических проблемах. Верхняя часть мозга контролирует зрение, и астронавты, которые страдают от этого синдрома, часто сообщают о таких симптомах, как размытое зрение, мигрень и повышенное давление.
Для подтверждения 34 астронавта прошли МРТ-сканирование своего мозга до и после космических путешествий. Восемнадцать астронавтов, участвовавших в исследовании, долго оставались на Международную космическую станцию. а остальные 17 попали в короткие миссии, которые продолжались всего несколько недель. У тех, кто недолго был в космосе, почти никаких изменений не наблюдалось. У долгих путешественников на орбиту найдены «некоторые довольно значительные изменения». Это, как правило, обратимо, когда астронавт возвращается на Землю, и организм адаптируется. Но чем дольше полет, тем необратимее последствия для мозга.
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