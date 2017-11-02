Amazon уже предлагает скидки «черной пятницы»

2 ноября 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Готовы ли вы к праздникам? Amazon уже готов. Сегодня компания запустила Black Friday Deals Store – скидки «черной пятницы» на все, начиная от игрушек до последних моделей электроники.На сайте будут представлены «Сделки дня» с большими бонусами по случаю «черной пятницы» на отдельные предметы в разных категориях. К сегодняшним сделкам относятся, например, скидки на телевизоры, посуду, платья, проекторы и популярные игрушки, такие как Tickle Me Elmo.В дополнение к Black Friday Deals Amazon запускает новую функцию дополненной реальности в своем приложении в среду, которая позволяет клиентам видеть, как крупные предметы, например мебель, могут выглядеть в их доме, прежде чем они совершат покупку.Приложение Amazon также имеет функцию «Пакет X-Ray», которая позволяет сканировать штрих-код на вашем ящике c доставленным товаром и посмотреть, что внутри, не открывая его.