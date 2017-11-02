Amazon уже предлагает скидки «черной пятницы»

Фото: AmericaRU.com
На сайте будут представлены «Сделки дня» с большими бонусами по случаю «черной пятницы» на отдельные предметы в разных категориях. К сегодняшним сделкам относятся, например, скидки на телевизоры, посуду, платья, проекторы и популярные игрушки, такие как Tickle Me Elmo.
В дополнение к Black Friday Deals Amazon запускает новую функцию дополненной реальности в своем приложении в среду, которая позволяет клиентам видеть, как крупные предметы, например мебель, могут выглядеть в их доме, прежде чем они совершат покупку.
Приложение Amazon также имеет функцию «Пакет X-Ray», которая позволяет сканировать штрих-код на вашем ящике c доставленным товаром и посмотреть, что внутри, не открывая его.
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