Актер Дастин Хоффман и режиссер Бретт Ратнер обвиняются в сексуальных домогательствах

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В колонке, опубликованной в «The Hollywood Reporter» в среду, писательница Анна Грэм Хантер сказала, что когда она была 17-летним стажером на съемочной площадке «Смерти коммивояжера», Хоффман неоднократно приставал к ней, трогал ее тело и «говорил о сексе мне в лицо». 80-летний Хоффман, двукратный победитель «Оскара», извинился перед писательницей, сказав, что «мог бы поставить ее в неудобную ситуацію, но это не отражает, кто он есть».
Как сообщают The Los Angeles Times, шесть женщин, включая актрису Оливию Манн, обвинили Бретта Ратнера в сексуальных злоупотреблениях. Манн говорит, что режиссер мастурбировал перед ней в своем трейлере, но ранее она не называла его имени. Ратнер отрицает обвинения и требует очищения имени от клеветы. Он даже готов разорвать контракты с Warner Brothers.
Ранее стало известно, что актер Кевин Спейси обвиняется в домогательствах к несовершеннолетним актерам-мужчинам.
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