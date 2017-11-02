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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМать привязала 9-летнего сына к крыше микроавтобуса, чтобы удержать пластиковый бассейн
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Мать привязала 9-летнего сына к крыше микроавтобуса, чтобы удержать пластиковый бассейн


Мать привязала 9-летнего сына к крыше микроавтобуса, чтобы удержать пластиковый бассейн
Фото: AmericaRU.com
Жительница Висконсина необычным способом решила утяжелить пластиковый бассейн, который она перевозила на крыше автомобиля. Она привязала к нему своего 9-летнего сына.

Прокуроры утверждают, что 28-летняя Амбер Шмунк (Amber Schmunk) заставил сына удерживать бассейн, который они только купили, потому что он не поместился в фургон. Когда женщина приязала ребенка к крыше авто, водитель другой машины вызвал полицию.

Свидетель следовал за микроавтобусом Шмунк, пока она не остановилась и не сняла мальчика с крыши. Позднее она призналась полиции, что сделала это, но отметила, что сын был на крыше автомобиля «короткое время, может быть, 20-30 секунд».

Шмунк сказала офицеру, что она считала такое решение нормальным, потому что ее отец позволял ей делать подобные вещи, когда она была ребенком. Шмунк также сказала, что думает, что это было безопасно, потому что она привязала своего сына ремешком поверх бассейна. Женщна предстанет перед судом 11 ноября за безрассудное поведение с детьми. Ей грозит большой штраф или 10 лет тюрьмы.
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