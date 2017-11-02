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Три человека погибли во время стрельбы в Walmart Денвера


Три человека погибли во время стрельбы в Walmart Денвера
Фото: AmericaRU.com
Три человека были убиты во время стрельбы в магазине Walmart в среду в пригороде Денвера, штат Колорадо. Полиция пока не поймала подозреваемых.

Два человека погибли на месте. Еще одна женщина, получившая ранения при стрельбе, была доставлена в больницу, где она позже умерла, сообщает местная полиция. «Детективы в настоящее время просматривают материалы камер наблюдения, свидетели дают показания для опознания подозреваемых», - говорится в заявлении полиции.

Правоохранителей вызвали в магазин около 6:30 вечера, но к тому времени стрельба уже прекратилась. Люди в панике выбегали из здания магазина, многие так и не поняли, откуда именно стреляли. Некоторые свидетели насчитали более 30 выстрелов.
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