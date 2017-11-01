Просыпается один из вулканов Исландии

1 ноября 2017 года, 21:22

Фото: AmericaRU.com

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Огромной вулкан в Исландии готовится к извержению, всего через несколько лет после своей активности. Эксперты отметили недавнюю сейсмическую активность Бардарбунги (исл. Bárðarbunga), его неизбежное извержение может покрыть пеплом Западную Европу.The Daily Star сообщает, что за последние два года в районе Бардарбунги произошли землетрясения, в том числе в последние выходные. Вулканологи предупреждают о скором извержении.«Причиной землетрясений в этом месте является то, что вулкан Бардарбунга, словно раздувается, давление магмы в магматических камерах растет, - сказал Палль Эйнарссон (Páll Einarsson), геофизик и вулканолог Университета Исландии. - Землетрясения на прошлой неделе являются лишь симптомами этого процесса, сами по себе они не вызывают извержения вулкана».Этот стратовулкан является частью более крупной вулканической системы в центральной части острова. В конце 2014 года и в начале 2015 года вулканическая система Бардарбунга разразилась на лавовом поле Холухрун, выплевывая расплавленную породу и извержения золы и газов в атмосферу, в частности диоксид серы.Хотя деятельность этого вулкана не привлекла столько внимание, как Эйяфьядлайёкудль в 2010 году, который парализовал авиасоединение Европы и попутно озадачил жителей всей планеты своим названием.