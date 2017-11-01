Просыпается один из вулканов Исландии

Фото: AmericaRU.com
The Daily Star сообщает, что за последние два года в районе Бардарбунги произошли землетрясения, в том числе в последние выходные. Вулканологи предупреждают о скором извержении.
«Причиной землетрясений в этом месте является то, что вулкан Бардарбунга, словно раздувается, давление магмы в магматических камерах растет, - сказал Палль Эйнарссон (Páll Einarsson), геофизик и вулканолог Университета Исландии. - Землетрясения на прошлой неделе являются лишь симптомами этого процесса, сами по себе они не вызывают извержения вулкана».
Этот стратовулкан является частью более крупной вулканической системы в центральной части острова. В конце 2014 года и в начале 2015 года вулканическая система Бардарбунга разразилась на лавовом поле Холухрун, выплевывая расплавленную породу и извержения золы и газов в атмосферу, в частности диоксид серы.
Хотя деятельность этого вулкана не привлекла столько внимание, как Эйяфьядлайёкудль в 2010 году, который парализовал авиасоединение Европы и попутно озадачил жителей всей планеты своим названием.
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