Пытаясь убить мужа, жительница Пакистана убила 17 человек

1 ноября 2017 года, 19:18

Фото: AmericaRU.com

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Полиция Пакистана арестовала недавно замужнюю женщину, которая, пытаясь убить своего мужа, убила семнадцать человек в отдаленной деревушке, сообщили в среду представители местной полиции для The Associated Press.Начальник полиции Сохаил Хабиб Таджак (Sohail Habib Tajak) рассказал, что суд разрешил допросить 21-летнюю Аазию Биби (Aasia Bibi), чтобы выяснить ее мотивы. Следствие не исключало возможность, что на преступление подстрекал ее любовник.«Происшествие произошло на прошлой неделе и наши сотрудники не слишком продвинулись в расследовании, арестовав эту женщину и ее любовника. Дело об убийстве оказалось сложным для нас», - сказал Таджак. Он добавил, что Биби выдали замуж против ее воли в сентябре. Она была недовольна мужем и хотела вернуться к родителям. Ее любовник, Шахид Лашари (Shahid Lashari), помог ей достать яд, который она должна была добавить в молоко мужа. Но в тот день мужу не захотелось молока.Свекровь случайно использовала отравленное скисшее молоко, чтобы приготовить традиционный напиток дахи, и подала его 27 членам их большой семьи. Всех пришлось срочно госпитализировать. Выжило только десять членов семьи, они находятся в больнице.Биби сказала репортерам, что предупреждала своих родителей, что способна пойти на все, если они отдадут ее замуж против воли.