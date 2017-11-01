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Главная страница → Раздел: ЭкономикаShell распродала свои активы на сумму в 3,8 миллиарда долларов
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Shell распродала свои активы на сумму в 3,8 миллиарда долларов


Shell распродала свои активы на сумму в 3,8 миллиарда долларов
Фото: AmericaRU.com
Компания Shell завершила продажу британскому нефтедобытчику Chrysaor пакета активов Северного моря. После одобрения регулирующих органов и заинтересованных сторон, сумма продажи составила 3,8 миллиарда долларов.

В пакет вошли интересы Shell в нескольких месторождениях – в частности, таких как Buzzard, Beryl, Elgin-Franklin и Schiehallion.

Shell в дальнейшем планирует продать до 2018 года активы в размере 30 миллиардов долларов, поскольку компании нужно возместить потери после поглощения BG Group. В рамках сделки более 250 сотрудников перешли в Chrysaor.

Проданные активы составляли примерно половину добычи Shell в Северном море на состоянии 2016 года.

Представитель Shell сказал, что компания «сохраняет значительное, более целенаправленное и усиленное присутствие в Северном море Великобритании». Тем не менее, теперь Chrysaor стал крупнейшим независимым оператором в Северном море.
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