Shell распродала свои активы на сумму в 3,8 миллиарда долларов

Фото: AmericaRU.com
В пакет вошли интересы Shell в нескольких месторождениях – в частности, таких как Buzzard, Beryl, Elgin-Franklin и Schiehallion.
Shell в дальнейшем планирует продать до 2018 года активы в размере 30 миллиардов долларов, поскольку компании нужно возместить потери после поглощения BG Group. В рамках сделки более 250 сотрудников перешли в Chrysaor.
Проданные активы составляли примерно половину добычи Shell в Северном море на состоянии 2016 года.
Представитель Shell сказал, что компания «сохраняет значительное, более целенаправленное и усиленное присутствие в Северном море Великобритании». Тем не менее, теперь Chrysaor стал крупнейшим независимым оператором в Северном море.
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