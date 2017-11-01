Теракт в Нью-Йорке не помешает ежегодному марафону

Фото: AmericaRU.com
«В знак уважения и соболезнования к жертвам и их семьям, мы отложим нашу церемонию «Blue Line Painting and Faces», которая планировалась на среду», - написано в заилении.
«Дорожные бегуны Нью-Йорка» ранее заявляли, что рассмотрят вопрос о повышении безопасности для мероприятия и продолжат деятельность участников, если будут уверены в их безопасности. Участники запланированного забега сказали, что террористический акт не помешает им провести то, к чему они готовились целый год.
Харберт Окути (Harbert Okuti), бегун из Уганды, сказал для «USA Today», что надеется, что марафон поможет отвлечь людей от террористической атаки.
«Очень печально, что такая трагедия случилось в Нью-Йорке, но мы живем в открытом обществе, в котором люди способны на что угодно. Однако мы не должны позволять себя запугивать, мы должны быть сильными», - сказал он.
Ожидается, что в воскресном марафоне примут участие 50 тысяч человек. Забег стартует с острова Стейтен и пройдет через Манхэттен, недалеко от места теракта.
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