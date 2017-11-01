Теракт в Нью-Йорке не помешает ежегодному марафону

1 ноября 2017 года, 17:25

Фото: AmericaRU.com

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Представители Нью-Йоркского марафона заявили, что отложат медиа-мероприятия в среду в связи с террористической атакой в Нижнем Манхэттене, в результате которой погибло не менее восьми человек. Однако воскресный забег остается в силе.«В знак уважения и соболезнования к жертвам и их семьям, мы отложим нашу церемонию «Blue Line Painting and Faces», которая планировалась на среду», - написано в заилении.«Дорожные бегуны Нью-Йорка» ранее заявляли, что рассмотрят вопрос о повышении безопасности для мероприятия и продолжат деятельность участников, если будут уверены в их безопасности. Участники запланированного забега сказали, что террористический акт не помешает им провести то, к чему они готовились целый год.Харберт Окути (Harbert Okuti), бегун из Уганды, сказал для «USA Today», что надеется, что марафон поможет отвлечь людей от террористической атаки.«Очень печально, что такая трагедия случилось в Нью-Йорке, но мы живем в открытом обществе, в котором люди способны на что угодно. Однако мы не должны позволять себя запугивать, мы должны быть сильными», - сказал он.Ожидается, что в воскресном марафоне примут участие 50 тысяч человек. Забег стартует с острова Стейтен и пройдет через Манхэттен, недалеко от места теракта.