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В Монголии найден гигантский летающий хищник


В Монголии найден гигантский летающий хищник
Фото: AmericaRU.com
В Монголии найдены останки древнего летающего хищника, который был повелителем небес около 70 миллионов лет назад. По словам исследователей, это один из самых крупных летающих ящеров.

Обнаруженная окаменелость принадлежит к виду птерозавров – летающих рептилий, живших вместе с динозаврами. Эти ящеры являются первыми позвоночными, которые умели развивать силу полета. На данный момент это самые крупные летающие животные, которые известны на Земле.

Останки найденного в Монголии птерозавра еще не удалось отнести к конкретному виду, однако размеры шейных позвонков дают понять, что животное было гигантским.

«Я сразу понял, что это птерозавр, и был поражен его огромными размерами», - сказал Джону Пикеллу (John Pickrell) из National Geographic японский палеонтолог Таканобу Тсуихиджи (Takanobu Tsuihiji ) из Токийского университета.

Находка была обнаружена в районе геологического образования в пустыне Гоби - Формация Нэмэгэт. Здесь обнаружено немало останков обитателей, живших 70 миллионов лет назад, однако птерозавр был найден в этой местности впервые. Находка важна для ученых в вопросе изучения ареала крылатого хищника.

Предположительно, размах крыла у рептилии мог составлять примерно 11 метров (36 футов). Результаты исследования опубликованы в издании « Journal of Vertebrate Paleontology».
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